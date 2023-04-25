В Благовещенске спустя неделю закончились поиски молодой мамы с двумя маленькими сыновьями

Благовещенцев искали с 17 по 24 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Целую неделю в Благовещенске искали 26-летнюю маму с двумя сыновьями – старшему четыре года, а младшему всего два. Ориентировки появились во всех местных пабликах, подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур». С 17 по 24 апреля о судьбе семьи никто не знал. Вечером же в понедельник появилась долгожданная надпись – найдены, живы. «Комсомольская правда – Благовещенск» узнала у активистов ПСО, как удалось обнаружить исчезнувших людей.

Напомним, объявление о пропаже появилось на прошедших выходных – 17 числа женщина вышла с мальчиками с улицы Пушкина, но больше их никто не видел.

Как оказалось, молодая женщина просто увидела в социальных сетях ориентировки на себя и своих детей. После этого она вышла на связь со своими родственниками, а те – с волонтерами.

Где три человека провели неделю, неизвестно, но, судя по всему, сейчас с ними все хорошо.

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