Экс-директор управления капстроительства Благовещенска Соболева отправится на 10 лет в колонию за взятку

Татьяну Соболеву взяли под стражу в зале заседаний суда.

Бывший руководитель управления капитального строительства администрации Благовещенска Татьяна Соболева осуждена за крупную взятку. Теперь экс-чиновница проведет десять лет в колонии общего режима и заплатит штраф в 27,5 миллиона рублей. Информацию по делу огласили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В сентябре 2020 года генеральный директор строительной компании предложил директору капиталстроения мэрии отремонтировать школу №17 в Благовещенске. На что Соболева предложила начать работы за свои деньги, а договор заключить в декабре.

После этого глава городского управления, не имея на это права, сказала директору образовательного учреждения начать строительство и ремонт с обозначенной компании без подписания документов.

Спустя некоторое время госпожа Соболева заявила, что мужчина должен передать ей 20 процентов от суммы договоров – то есть 5,5 миллиона рублей, а также намекнула, что если он этого не сделает, то его ждут проблемы.

Однако этого ей показалось мало, тем более что в квартире ее отца шел ремонт, поэтому потребовала от главы подрядной компании купить ей бытовые товары и сантехнику, строительные материалы, а также оплатить отделочные работы. Все это войдет в 5,5 миллиона рублей, пообещала Татьяна Владимировна. В январе 2021-го она даже выбрала то, что потребовала ее душа.

За сумму в 5,5 миллиона Соболева собиралась официально подтвердить, что здание школы капитально отремонтировано, все соответствует требованиям и нормам, а после этого оформить документы для оплаты работ.

В условленную дату глава ГУКСа получила в качестве взятки более 550 тысяч рублей и обозначенные товары и услуги (532 тысячи и 22 тысячи рублей соответственно).

Однако «достигнутые договоренности» выполнить не смогла – ее задержали сотрудники управления противодействия коррупции УМВД РФ по Амурской области. К слову, глава компании-подрядчика действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, благодаря чему женщину и повязали.

На чиновницу завели уголовное дело о получении крупной взятки за незаконные действия в пользу взяткодателя благодаря своему положению (часть 6 статьи 290 УК РФ). Также на два гаража и две квартиры Соболевой наложили арест.

В апреле 2023 года Благовещенский городской суд признал экс-директора МУ ГУКС виновной. Наказанием ей стало десятилетнее лишение свободы в колонии общего режима и штраф в размере 27,5 миллиона рублей.

Татьяну Соболеву взяли под стражу в зале заседаний суда.

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