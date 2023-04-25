Бывшую главу ГУКС Благовещенска осудили на десять лет колонии за взятку

В начале 2021 года осужденная получила от руководителя строительной организации взятку. Фото: принтскрин видео.

За крупную взятку экс-директор ГУКС Благовещенска проведет десять лет в колонии. Также Татьяну Соболеву приговорили выплатить немалый штраф – 27 миллионов 500 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на Следственный комитет Амурской области.

В начале 2021 года осужденная получила от руководителя строительной организации взятку в виде сантехнического оборудования и имущественных услуг в размере 550 тысяч рублей. Это часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 5,5 миллиона рублей.

– За это виновная обещала оказать содействие в удостоверении факта соответствия выполненных указанной строительной организацией работ по капитальному ремонту здания одной из школ областного центра требованиям технических регламентов, строительным нормам и правилам, а также в оформлении соответствующих актов для предъявления их заказчику и последующей оплаты, – объяснили в ведомстве.

Выполнить все эти договоренности Соболева не смогла, ее задержала полиция. Также на стадии предварительного следствия суд арестовал ее два гаража и две квартиры. Осужденной запрещено занимать должности госслужбы и в органах местного самоуправления на 10 лет. Женщину взяли под стражу в зале суда. В силу приговор суда еще не вступил.

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