В Свободном планируют установить уличные фонари с дистанционным управлением

Программа модернизации системы наружного освещения в столице Приамурья рассчитана до конца 2023 года. Фото: правительство Амурской области

Уличное освещение с дистанционным управлением предложили создать в Свободном. Компания «СЛС Благовещенск» готова заменить старые фонари на новые. Фирма уже модернизирует эту систему в столице амурской области. Идею одобрил губернатор Василий Орлов, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Глава Приамурья обсудил данный вопрос с Георгием Боосом – президентом и основателем международной светотехнической корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП». Модернизация системы освещения в Свободном будет подобна той, что сейчас реализуется в Благовещенске.

– Мы готовы к подаче частной концессионной инициативы по Свободному. Мы подошли основательно и хотим быть партнерами для жителей Амурской области в части всех видов освещения, – отметил Георгий Боос.

Программа модернизации системы наружного освещения в столице Приамурья рассчитана до конца 2023 года. За три года планируется заменить 10 500 устаревших натриевых светильников на энергоэффективные светодиодные, установить 3495 новых опор, выполнить архитектурное освещение 15-ти зданий и значимых культурно-исторических объектов города.

Общий объем инвестиций составит 1,16 миллиарда рублей. Планируется, что благодаря модернизации расходы на освещение в Благовещенске сократятся на 60%.

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