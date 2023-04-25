Россельхознадзор обнаружил во фальсифицированные фрикадельки амурского производителя с ДНК кур

Информацию о выявленном нарушении направили производителю. Фото: Россельхознадзор по Амурской области

В Приамурье выявили фальсификацию мясных полуфабрикатов амурского производителя. В указанной мясной продукции обнаружено ДНК курицы, при этом в составе указаны только говядина и свинина, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на Россельхознадзор по Амурской области и Республике Саха (Якутия).

– Действие декларации на данную продукцию было приостановлено. Информацию о выявленном нарушении направили производителю, на предприятии провели служебную проверку и объявили предостережение предпринимателю, – сообщили в ведомстве.

После того, как производитель предоставил протокол испытаний, который подтверждает соответствие продукции требованиям, действие декларации возобновили.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приамурье впервые завезли экзотический фрукт янгмэй. В Китае его называют – китайская земляника. Вес партии янгмэя составил порядка 210 килограммов.

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