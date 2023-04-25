На одном из кладбищ Приамурья неизвестные вандалы разбили памятники

На кладбище №3 кто-то испортил могильные плиты 2019, 2020 и 2021 годов. Фото: skaner28

Неизвестные устроили погром на кладбище в Завитинске. Местные жители приехали проведать могилы родных на Радоницу, но увидели разбитые надгробия, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

На кладбище №3 кто-то испортил могильные плиты 2019, 2020 и 2021 годов. Похороненные люди – пожилые, рожденные в 30-х, 40-х годах. Кому и зачем был нужен этот акт вандализма, неизвестно. Амурчане, считают, что в этом замешана группа подростков. Но в этом уже предстоит разобраться полиции.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как житель Приморья нашел на Глуховском кладбище в Уссурийске у мужских могил банки с очень подозрительным содержимым. Своей необычной находкой он поделился в социальных сетях. По его мнению, это какой-то ритуал. Теперь жители края пытаются разобраться, что же происходит, и кто оставляет усопшим эти жуткие подарки.

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