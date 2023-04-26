Несовершеннолетних участников погрома на кладбище в Завитинске отправят в спецшколу

Неизвестными вандалами оказались дети. Фото: пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Полиции удалось узнать, кто устроил погром на третьем кладбище в Завитинске. Оказалось, надгробные плиты сломали четыре ребенка. Детей опросили, они признались в содеянном, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Амурской области.

25 апреля в полицию от местных жителей стали поступать сообщения о том, что группа вандалов разгромила захоронения на кладбище №3. Люди предполагали, что это дело рук подростков. Выяснилось, три хулигана, сломавших памятники, стоят на профилактическом учете в ПДН. Все они 2012 года рождения. Четвертый из их компании 2011 года рождения, в настоящее время на учете не стоит. Дети ломали памятники и забрасывали их едой

– Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности. Двое детей в ближайшее время будут определены в специальную (коррекционную) школу поселка Юхта, – сообщили в ведомстве.

Одного из хулиганов отправили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД. Мальчика 2011 года рождения поставят на профилактический учет в ПДН.

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