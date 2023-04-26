Власти озвучили дату отключения отопления в домах Белогорска

Отопление перестанет поступать также в социальные объекты города. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В домах Белогорска 2 мая отключат тепло. Об этом сообщил мэр Станислав Мелюков. Отопление перестанет поступать также в социальные объекты города, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

По словам главы Белогорска отопительный сезон предположительно закончится 2 мая, но стоит также ориентироваться на погодные условия.

– Погода стабилизировалась, поэтому я принял решение: во вторник, 2 мая, подача тепла в дома и социальные объекты прекратится.

Также Станислав Мелюков напомнил, что в администрации и других административных зданиях в целях экономии бюджетных средств отопление отключено с 24 апреля.

На данный момент неизвестно, когда отключат отопление в Благовещенске. Напомним, что в сентябре 2022 года первыми нагревали радиаторы в детских садах, школах и медицинских учреждениях. После этого тепло пришло в дома и на предприятия.

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