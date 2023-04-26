Мобилизованные бойцы СВО из Амурской области встретились в отупске с волонтерами из Благовещенска

Парням показали новинки ручной работы, которые шьют местные жители в дополнение к основному комплекту обмундирования. Фото: пресс-служба ВВО

Мобилизованные бойцы СВО из Амурской области прибыли в отпуск и встретились с волонтерами из Благовещенска. Председатель женсовета Евгения Пушина, возглавляющая волонтерское движение в столице Приамурья, очень тепло встретила военнослужащих, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Парням показали новинки ручной работы, которые шьют местные жители в дополнение к основному комплекту обмундирования. По словам Евгении Пушиной, ее команда всегда знает, что нужно бойцам, так как они держат связь с командирами подразделений ВВО. Кроме ручных швейных изделий неравнодушные люди закупают и отправляют на фронт квадрокоптеры, рации, генераторы и тепловизоры промышленного производства.

Бойцы высказали пожелания и передали теплые слова признательности всем тем, кто участвует в волонтерском движении.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как пенсионер из Благовещенска решил отдать военнослужащим в зоне СВО отечественный автомобиль.

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