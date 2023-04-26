Мэр Благовещенска поручил построить стадион у Алексеевской гимназии до 1 сентября

Олег Имамеев проконтролировал ход работ. Фото: пресс-служба администрации Благовещенска.

В Благовещенске на территории Алексеевской гимназии начался второй этап капремонта школьного стадиона. Его площадь составит около 6 тысяч квадратных метров. Ход работ проконтролировал глава города Олег Имамеев, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В 2022 году ООО «ГК Ресурс» в рамках первого этапа подготовила проектную и рабочую документацию с комплексом вопросов, в том числе по поводу водоотведения. По словам мэра, вода будет уходить в центральный городской коллектор.

В рамках второго этапа рабочие убрали кустарники и деревья, которые мешали строительству, а также старые тренажеры. Как поделился гендиректор ООО «ГК Ресурс» Роман Быков, на территории будущего стадиона установили временное ограждения, теперь специалисты копают дренажные траншеи и проводят отсыпку.

На стадионе появится поле для малоформатного футбола, площадки для баскетбола, воркаута, волейбола, тенниса, тренажеры и хоккейная коробка, которая будет работать круглый год: летом здесь будут устраивать футбольные игры, а зимой – использовать по назначению.

По контракту работы должны закончиться 31 октября, подрядчик хочет сдать объект раньше. Олег Имамеев поручил закончить строительство до 1 сентября.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.