«Газпром» продолжает активно развивать газовую промышленность на Востоке России

Фото: ПАО «Газпром»

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о ходе работ по реализации Восточной газовой программы.

Отмечено, что компания продолжает активно развивать на Востоке России газовую промышленность — обустраивает новые центры газодобычи, строит высокотехнологичные газотранспортные системы, создает газоперерабатывающие мощности.

На Чаяндинском месторождении в Якутии в 2023 году будет завершено строительство ключевых объектов обустройства. В частности, установки предварительной подготовки газа (УППГ-4) и очередных эксплуатационных скважин. С учетом ранее введенных мощностей, это позволит с 2024 года, как и планировалось, вывести месторождение на полную проектную производительность.

На Ковыктинском месторождении в Иркутской области в 2023 году в рамках поэтапного наращивания добычи газа планируется завершить строительство второй по счету установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3), новых эксплуатационных скважин и центральной дожимной компрессорной станции на действующей УКПГ-2.

Фото: ПАО «Газпром»

Синхронно с развитием добычных мощностей идет работа по увеличению пропускной способности магистрального газопровода «Сила Сибири». На участке газопровода от Чаяндинского месторождения до Благовещенска продолжается сооружение лупингов (участки трубопровода, прокладываемые параллельно основной нитке). Построено 680 км (45,8% от проектной протяженности). Кроме того, в 2023 году планируется завершить строительство вторых компрессорных цехов на ряде действующих компрессорных станций.

Продолжается сооружение Амурского газоперерабатывающего завода. Он предназначен для производства продуктов переработки из многокомпонентного газа Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. Статус реализации проекта — 88,7%.

«Газпром» планомерно развивает Сахалинский центр газодобычи. В частности, ведется расширение мощностей газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» и дообустройство Киринского месторождения.

СПРАВКА

Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года. Координировать деятельность по реализации Программы Правительство РФ поручило ПАО «Газпром».