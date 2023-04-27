Новые кружки открылись в сельской школе Свободненского района при поддержке компании «Газпром переработка Благовещенск»

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Новые кружки «Юный химик» и «ТехноДом» открылись в Черниговской школе Свободненского района при поддержке компании «Газпром переработка Благовещенск» (инвестор, заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ). Также ученики получили в подарок от газовиков наборы для изучения правил дорожного движения и оказания первой помощи в уже действующих школьных кружках. Занятия посетили представители отдела по управлению образованием района и компании-заказчика Амурского ГПЗ.

На кружке «Юный химик» ребята с использованием нового лабораторного оборудования показали опыт по определению кислотности почвы на пришкольной территории, обозначив участок, который нуждается в раскислении. А в рамках занятий в кружке «ТехноДом» школьники продемонстрировали навыки программирования и создания прототипов роботов, работая с новым конструктором.

«Это очень полезные и нужные в жизни навыки. Ребята искренне стремятся не просто осваивать школьную программу, но и получать дополнительные знания. Уверен, что многие из них в дальнейшем поступят в профильные колледжи и ВУЗы, чтобы затем прийти работать на наше высокотехнологичное предприятие — Амурский ГПЗ, — напутствовал ребят заместитель генерального директора ООО „Газпром переработка Благовещенск“ Сергей Маршанский. — Мне отрадно видеть вдумчивое, душевное отношение учителей к детям и искреннее стремление школьников к учёбе».

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

«Спасибо компании „Газпром переработка Благовещенск“ за поддержку. Это не просто материальная помощь, но новые возможности для детей в получении более качественного образования и профориентации», — отметила заместитель начальника отдела по управлению образованием администрации Свободненского района Татьяна Кузьминых.

Кроме того, ребята показали тренировку в мобильном автогородке, включающем беспроводные светофоры, комплекты дорожных знаков и имитацию дорожного полотна, а также продемонстрировали навыки оказания первой помощи на тренажере искусственного дыхания.

СПРАВКА

Строительство Амурского газоперерабатывающего завода в районе г. Свободного Амурской области ведется с октября 2015 года в рамках реализации Восточной газовой программы «Газпрома». Проектная мощность переработки — 42 млрд куб. м природного газа в год. Для строительства Амурского ГПЗ на прилегающих территориях создана масштабная инфраструктура: 27 км подъездных автодорог, причал на р. Зее, порядка 40 км железнодорожных путей.