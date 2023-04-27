В Амурской области строительство моста через Зею закончат на год раньше

Ход работ проконтролировал губернатор региона Василий Орлов. Фото: министерство транспорта Амурской области.

В Амурской области начался финальный этап строительства моста через город Зея. По словам губернатора региона Василия Орлова, компания ГК Бамтоннельстрой-Мост работает эффективно, и даже природные катаклизмы, например, паводок 2021 года не мешают процессу. Сооружение будет готово не за 48 месяцев, а за 32. Об этом рассказали в пресс-службе минтранса области. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Строителям осталось уложить 400 тысяч «квадратов» многослойного асфальтобетонного покрытия толщиной в 24 сантиметра. По словам заместителя руководителя ОП «Зея» АО «Бамтоннельстрой-Мост» по дорожному строительству Олега Волкова, плановый ремонт потребуется только через 24 года.

– Для решения поставленной задачи был приобретён новый асфальтобетонный завод, позволяющий производить смеси нужных параметров, а также асфальтоукладочная техника.

Производительность завода достигает 200 тонн в час, расстояние от ближайшего Ангарского НПЗ до стройплощадки моста составляет 2650 километров.

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