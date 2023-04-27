Клуб для поддержки семей участников СВО откроется в Благовещенске

Клуб появится в комплексном центре «Доброта». Фото: amurobl.ru.

В Благовещенске готовится открытие клуба «про СВОе» для семей участников специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты Амурской области. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказали представители ведомства, открытие клуба состоится в субботу, 29 апреля, в Благовещенском комплексном центре «Доброта». Предназначен он для семей из столицы Амурской области, проживающих в Благовещенском районе, чьи родственники участвуют в СВО.

Клуб создали для того, чтобы повысить жизненную активность жителей, поддержать им психологически, оказать социальную и консультативную помощь, которая направлена на защиту их прав и интересов.

Чтобы принять участие в заседании клуба необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Напомним, что мобилизованные бойцы СВО из Амурской области прибыли в отпуск и встретились с волонтерами из Благовещенска.

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