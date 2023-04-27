В колонию отправят амурчанина, у которого на свободе остался маленький ребенок, за кражу миллионов со своей работы

Мужчина должен вернуть все деньги фирме. Фото: Даниил ОПАРИН

В Благовещенске сотрудник оставил компанию без денег и попытался построить свой бизнес. Амурчанин работал начальником отдела продаж, он увел из фирмы почти четыре миллиона рублей. Поднять свое дело на эти деньги не получилось, мужчину посадили на скамью подсудимых за мошенничество в особо крупном размере, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу Благовещенского городского суда.

Обвиняемый работал с 2014 года в фирме, занимающейся оптово-розничной торговлей строительных материалов. За это время между ним и директором сложились хорошие дружеские отношения, вследствие чего он фактически самостоятельно реализовывал все полномочия в сфере оптовых продаж от лица организации.

В июле 2019 года мужчина зарегистрировал ООО с основным видом деятельности – оптовая торговля стройматериалами и выполнение строительных работ. А затем решил воспользоваться доверием директора первой фирмы и похитить там деньги.

Амурчанин придумал схему, по которой, не заключая договор купли-продажи между этими фирмами, составил счет-фактуры на отгрузку товара из первой в подконтрольную и подписал его у своей подчиненной. После чего товары из первой фирмы поступили в распоряжение второй. Счет он реализовал на 19 084 206 рублей. Плата за него пошла в подконтрольную фирму. Из этих денег он присвоил себе 4 147 095 рублей.

– Подсудимый проработал в фирме 8 лет. Для ведения собственного бизнеса открыл свою компанию. Умысла на хищение денег у него не было, всем было известно о задолженности его компании перед фирмой. Признает, что задолженность в размере более 2 миллионов рублей была им скрыта, но планировал ее погасить. Однако решить финансовые трудности не получилось – было много долгов. Поэтому, находясь в отпуске, решил в Благовещенск не возвращаться, а остаться на западе. Хотел заработать деньги, заключив контракт о службе, и вернуть деньги, но был задержан, – предоставили показания мужчины в суде.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд счел совершение преступления впервые, наличие на иждивении малолетнего ребенка, признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, принесение в суде извинений потерпевшему, которые тот принял. Суд признал благовещенца виновным в совершении преступления и назначил наказание – 2 года колонии общего режима. Он также должен вернуть материальный ущерб – все 4 миллиона.

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