Озвучили предварительные сроки отключения отопления в Благовещенске

Отопление отключат в первых числах мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор по теплоснабжению ООО «Амурские коммунальные системы» Сергей Хлебников озвучил возможную дату отключения отопления в городе. Отопительный сезон завершится в том случае, если в течение пяти суток температура наружного воздуха удерживается на отметке +8 и более градусов, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Предварительные сроки окончания отопительного сезона выпадают на 3-4 мая. В ближайшие дни в столице Приамурья обещают хорошую погоду, но, если температурный фон понизится, даты могут сместиться.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Белогорске отключат тепло в домах уже 2 мая. Отопление перестанет поступать также в социальные объекты города, но власти также будут ориентироваться на погодные условия. В администрации и других административных зданиях в целях экономии бюджетных средств отопление отключено с 24 апреля.

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