В Приамурье против ящура вакцинировали более 40 тысяч животных

В последний раз ящур в Приамурье фиксировался в 2013 году. Фото: Виталий КАРНАУХ

С начала 2023 года в Амурской области сделали прививку от ящура (вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных) 36 208 коровам и 5 139 овцам и козам, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на Управление ветеринарии региона.

По словам специалистов, на сегодняшний день в Приамурье сформирован устойчивый групповой иммунитет к этой болезни. Он составляет 82%, тогда как плановый показатель требует норму в 75%.

– В последний раз ящур на территории области фиксировался в 2013 году. Однако из-за соседства с неблагополучными по данному заболеванию регионами в Амурской области сохраняются риски заноса опасного заболевания на территорию, – объяснили в ветуправлении.

Добавим, что ящуру наиболее подвержены молодые животные – коровы, свиньи, козы, овцы, олени. Известны случаи, когда заражались и другие домашние животные – кошки, собаки, лошади, кабаны, даже некоторые виды птиц и грызунов. Заболеть может и человек.

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