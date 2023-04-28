Бомж-уголовник зарезал собутыльника, пустившего мужчину к себе домой в Приамурье

Застолье кончилось смертью и судом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагические ситуации на почве алкоголя уже, к сожалению, можно считать классическими. Выпивали, повздорили, один убил другого. Вот и 10 января 2023 года в селе Стойба Селемджинского района произошла такая история. Житель населенного пункта проживал в доме на улице Некрасова. Когда закончились новогодние праздники, мужчина пригласил в гости 39-летнего амурчанина. Конец у всего этого очевиден, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Вместе с новым товарищем мужчина выпивал. В какой-то момент они не поладили, и визитер схватился за нож…

Как выяснили следователи, у гостя-убийцы не было постоянного места жительства и работы, а когда-то даже отсидел за убийство. Сотрудники Мазановского межрайонного следственного отдела завершили расследование уголовного дела, мужчина обвиняется в умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Документы направлено в суд.

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