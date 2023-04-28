Месть или жажда денег? Амурчанин вынес сейф из офиса компании, где раньше работал

Мужчина вылез с сейфом через окно. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В селе Тыгда Амурской области мужчина хотел ограбить свое бывшее место работы, откуда его уволили. Амурчанин попытался вытащить сейф из офиса лесоперерабатывающей организации, но его застукали. Сейчас дело передано в суд, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Все случилось в ночь на 12 ноября 2022 года. Ранее уволенный из компании 54-летний мужчина по каким-то причинам решил ограбить предприятие. Он знал, что в офисе есть сейф, в котором обычно хранят деньги. Амурчанин пролез через дырку в заборе, разбил окно в здании и залез внутрь. Прошло всего несколько минут, как экс-работник выбрался через другое окно, а в руках у него была добыча – сейф с шестью тысячами рублей внутри.

Когда мужчина добрался до калитки, его окликнул охранник. Испугавшись, злоумышленник кинул ношу и дал деру.

Утром сельчанин сам пришел к участковому, написал явку с повинной и раскаялся в преступлении. В отношении мужчины завели уголовное дело по факту покушения на кражу с незаконным проникновением (часть 3 статьи 30, пункт «б» части 2 статьи 158 УК РФ). К слову, оказалось, что он неоднократно судим.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

– Следственным отделением ОМВД России по Магдагачинскому району окончено расследование уголовного дела. <…> Собранные следователем материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, – сказано в пресс-релизе ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Угнал и перекрасил: в Амурской области задержали вора

В Бурейском районе Амурской области подросток украл велосипед у односельчанки (подробнее)

Укравший ювелирные украшения благовещенец увидел, что его ищут, и пришел в полицию с повинной

Он понял, что его все равно задержат (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.