В Амурской области потушили девять природных пожаров

Причина всех возгораний – деятельность местного населения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожары продолжают пылать на территории Приамурья. Как рассказали в правительстве Амурской области, за четверг, 27 апреля, лесопожарной группировке удалось обнаружить девять термальных точек и потушить их на 85 гектарах. С огнем справились в лесах Магдагачинского района, Архаринского, Бурейского, Сковородинского и Шимановского округов, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– Пять пожаров зафиксировали и потушили за один день. С огнем боролись 49 десантников и парашютистов Амурской авиабазы, 77 работника лесхозов, 18 пожарных Амурского центра ГЗ и ПБ, 13 добровольных пожарных. Было задействовано 29 единиц техники, в том числе четыре вездехода. Причина всех возгораний – деятельность местного населения. Угрозы населенным пунктам не было, – поделились подробностями региональные власти.

28 апреля работа по борьбе с пылающими лесами продолжаются. По состоянию на 9:30 (3:30 по Москве) удалось локализовать пять природных пожаров в Магдагачинском и Свободненском районах, а также в Сковородинском округе.

– Общая площадь возгораний – 599 гектаров. На возгораниях работают 61 сотрудник Амурской авиабазы, 33 работников лесхозов, 28 спасателей и пожарных Амурской центр ГЗ и ПБ, 21 добровольный пожарный, – добавили в правительстве.

Продолжает гореть местность в Архаринском, Бурейском и Ромненском округах, Октябрьском районе. Здесь для тушения огня на 22 гектарах отправились 12 десантников Амурской авиабазы, 40 работника лесхоза, 5 пожарных Амурского центра ГЗ и ПБ. Задействовано 12 единиц техники.

Опять же, подчеркнуло руководство Приамурья, вина лежит на людях. Но, к счастью, угрозы населенным пунктам нет.

В правительстве Амурской области напомнили, что с 26 апреля во всем регионе действует особый противопожарный режим. А это значит, что разведение костров и несоблюдение требований пожарной безопасности, которые привели к возгоранию, влечет крупные неприятности. Для начала – штраф; для обычных людей он составит 40-50 тысяч рублей, для должностных лиц – 60-90 тысяч, для юрлиц – от 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

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