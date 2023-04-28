Охваченного пламенем зайчонка нашли спасатели во время пожара в Приамурье

Пожарные и спасенный зайка. Фото: Telegram-канал @amursiespasateli

Только этим утром «Комсомольская правда – Благовещенск» писала, что пожарные потушили девять термальных точек в Амурской области. Тогда власти региона и спасатели заявили – все возгорания начинаются по вине жителей населенных пунктов, однако угрозы нет. И вот тревожные новости – зайчонок оказался зажат в пламенное кольцо. Подробности рассказали специалисты Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Пожарные работали в Свободненском районе, недалеко от села Желтоярово. На одной из лесных кромок спасатели из села Нижние Бузули и специалисты Амурского центра ГЗ и ПБ заметили маленького зайку, которого охватил огонь.

– Ребята не растерялись и сразу сбили пламя с помощью ранцевого лесного огнетушителя с шерстки зайца. Потом перенесли животное в безопасное, подальше от огня, место и продолжили тушение. Не жгите траву. Берегите леса и животных, – написали сотрудники противопожарной службы.

Напомним, с 26 апреля во всем регионе действует особый противопожарный режим.

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