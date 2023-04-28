В Амурской области полиция разыскивает мужчину по имени Антон

Возможно, прямо сейчас вы проходите мимо разыскиваемого мужчины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейские Межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» просят помощи у жителей Амурской области. Они разыскивают человека в рамках уголовного дела, заведенного по части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Так, сотрудники полиции просят людей внимательно посмотреть на фото – на нем изображен Антон Евгеньевич Дранков, 1985 года рождения (37-38 лет). Приметы мужчины следующие: средний рост, телосложение среднее, волос короткий темного цвета.

Возможно, прямо сейчас вы проходите мимо него.

– Если вы располагаете информацией о местонахождении данного гражданина, сообщите об этом по телефонам: 8 (41639) 91-1-02, – сказано в релизе полиции.

Упомянутая ранее статья – про незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением.

Антон Евгеньевич Дранков.

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