В Благовещенске 1, 2, 6 и 9 мая для машин ограничат проезд

Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице Амурской области перекроют дороги на несколько дней. В мэрии объяснили причины, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск». Придется автолюбителям немного потерпеть и изменить свои пути. К слову, общественный транспорт будет вынужден ездить иначе.

Так, в понедельник, 1 мая, на машине нельзя будет проехать по улице 50 лет Октября между Тополиной и Станционной с 08:00 до 12:00. В региональный центр прибывает «Поезд Победы».

Во вторник, 2 мая, и в четверг, 4 мая, ограничат движение транспортных средств по улице Ленина между Шевченко и Кузнечной. Дороги будут перекрыты с 5:30 до 8:30 из-за репетиции парада. Из-за этого автобусы изменят свои маршруты.

ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ДОРОГ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 2 МАЯ

Маршрут № Кп:

– Ленина – Кузнечная – Зейская – Шевченко – Ленина – Мухина – Амурская – Артиллерийская – далее по маршруту;

Маршрут № Кл:

– Артиллерийская – Зейская – Мухина – Ленина – Шевченко – Зейская – Кузнечная – Ленина – далее по маршруту;

Маршрут № 2/2А:

– 50 лет Октября – Зейская – Шевченко – Ленина – Мухина – Зейская – Батарейная – далее в обратном направлении;

Маршрут № 5:

– 50 лет Октября – Зейская – Шевченко – Ленина – Мухина – Зейская – Батарейная – Ленина – далее по маршруту;

Маршрут № 7:

– Пионерская – Зейская – Шевченко – Ленина (конечный остановочный пункт Драмтеатр) далее в обратном направлении;

Маршрут № 11:

– Мухина – Ленина – Шевченко – Зейская – Кузнечная – Ленина – далее по маршруту;

Маршруты №№ 4, 9, 30, 31:

– 50 лет Октября – Зейская – Кузнечная – Ленина – далее по маршрутам;

Маршрут № 12:

– Шевченко – Зейская – далее по маршруту;

Маршрут № 22:

– Пионерская – Зейская – Шевченко – Ленина – Калинина – далее по маршруту;

Маршрут № 26:

– 50 лет Октября – Зейская – Шевченко – Ленина – Калинина – далее по маршруту;

Маршрут № 28:

– 50 лет Октября – Зейская – Кузнечная – Ленина – Театральная – далее по маршруту;

Маршрут № 39:

– 50 лет Октября – Зейская – Шевченко – Ленина – Мухина – Зейская – Артиллерийская – далее по маршруту.

ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ДОРОГ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 4 МАЯ

– Ленина – Кузнечная – Зейская – Шевченко – Ленина – далее по маршруту;

Маршрут № 2/2А:

– 50 лет Октября – Зейская – Шевченко – Ленина – Артиллерийская – Зейская – Батарейная – далее в обратном направлении;

Маршрут № 5:

– 50 лет Октября – Зейская – Шевченко – Ленина – Артиллерийская – Зейская – Железнодорожная – Ленина – далее по маршруту;

Маршрут № 7:

– Пионерская – Зейская – Шевченко – Ленина – далее по маршруту;

Маршрут № 11:

– Мухина – Ленина – Шевченко – Зейская – Кузнечная – Ленина – далее по маршруту;

Маршруты №№ 4, 9, 30, 31:

– 50 лет Октября – Зейская – Кузнечная – Ленина – далее по маршрутам;

Маршрут № 12:

– Шевченко – Зейская – далее по маршруту;

Маршрут № 22:

– Пионерская – Зейская – Шевченко – Ленина – Калинина – далее по маршруту;

Маршрут № 26:

– 50 лет Октября – Зейская – Шевченко – Ленина – Калинина – далее по маршруту;

Маршрут № 28:

– 50 лет Октября – Зейская – Кузнечная – Ленина – Театральная – далее по маршруту;

Маршрут № 39:

– 50 лет Октября – Зейская – Шевченко – Ленина – далее по маршруту.

В субботу, 6 мая, от улицы Пионерской до улицы Шимановского будет не доступен участок на Ленина. Опять же – военные репетируют парад.

Во вторник, 9 мая, в Благовещенске состоится праздник в честь Дня Победы. Как отметили в городской администрации, Ленина перекроют на участке от Артиллерийской до Театральной. В течение дня некоторые участки дороги откроют для проезда. Однако до 22:30, время, на которое назначен праздничный салют, останется закрыта дорога от Пионерской до Шимановского.

ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ДОРОГ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 6 И 9 МАЯ

– Ленина – Шимановского – Зейская – Пионерская – Ленина – далее по маршруту;

Маршрут № 2/2А:

– 50 лет Октября – Зейская – Пионерская – Ленина – Артиллерийская – Зейская – Батарейная – далее в обратном направлении;

Маршрут № 5:

– 50 лет Октября – Зейская – Пионерская – Ленина – Артиллерийская – Зейская – Железнодорожная – Ленина – далее по маршруту;

Маршрут № 11:

– Мухина – Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского – Ленина – далее по маршруту;

Маршруты №№ 4, 9, 30, 31:

– 50 лет Октября – Зейская – Шимановского – Ленина – далее по маршрутам;

Маршрут № 12:

– Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская – далее по маршруту;

Маршрут № 26:

– 50 лет Октября – Зейская – Пионерская – Ленина – Калинина – далее по маршруту;

Маршрут № 28:

– 50 лет Октября – Зейская – Шимановского – Ленина – Театральная – далее по маршруту;

Маршрут № 39:

– 50 лет Октября – Зейская – Пионерская – Ленина – далее по маршруту.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.