Жители Благовещенска во время уборки реки Чигиринка нашли в водоеме коляску и роман

Волонтеры собрали 40 мешков мусора. Фото: Василий Вахрин

В пятницу, 28 апреля, в Благовещенске состоялся общегородской субботник. Местные жители избавили от мусора больше сотни локаций. Одним из мест уборки стала речка Чигиринка, в которой добровольцы обнаружили несколько интересных находок, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Благовещенск».

Как рассказали в администрации города, уборкой реки в пределах улиц Театральной и 50 лет Октября занимались жители района, ученики школы №15 и студенты колледжа транспорта и дорожного хозяйства.

По итогам субботника добровольцы собрали около 40 мешков мусора. В самом водоеме амурчане нашли детскую коляску, бочку 12 автомобильных шин и художественный роман в хорошем состоянии. Во время уборки жители устраивали перерывы небольшие перерывы, чтобы попить чай и насладиться блинами и пирогами.

В пресс-службе мэрии добавили, что те, кто не успел выйти на уборку 28 апреля, могут сделать это до 5 мая в рамках акции «Город берегу».

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