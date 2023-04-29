До десяти лет лишения свободы грозит жителю Красной Поляны за попытку ранить полицейского ножом

Следственный комитет завел уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области на жителя Серышевского района завели уголовное дела из-за нападения на сотрудника полиции. О случившемся рассказали в пресс-службе УМВД, подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказали представители ведомства, в полицию Серышевского района обратились жители села Красная Поляна, и рассказали, что 18-летний юноша нарушает общественный порядок.

Когда сотрудники полиции прибыли на место, чтобы во всем разобраться, местный житель угрожал одному из сотрудников. Но словами дело не закончилось, юноша попытался ранить участкового уполномоченного ножом, однако его замысел провалился, нарушители задержали.

Следственный отдел Серышевского района СК РФ завел уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Юношу заключили под стражу, а за попытку напасть на полицейского ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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