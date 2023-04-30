В Амурской области пропал девятилетний мальчик на велосипеде

Ребенка пока не нашли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Садовое Амурской области пропал девятилетний мальчик. 29 апреля он уехал из дома на велосипеде, больше его никто не видел, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Коля ростом 120 сантиметров, стрижен налысо, плотного телосложения. Когда он отправлялся гулять, надел разноцветную куртку, синие джинсы и кроссовки черного цвета. Велосипед черный с зелеными колесами.

Поисковики ПСО «Амур» с ночи ищут мальчика, но пока безрезультатно. Всем, кто сможет сообщить какую-либо информацию о его местонахождении, можно позвонить по номеру 8924-040-21-23 либо набрать полицию: 103

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как амурские волонтеры ищут сбежавших и потерявшихся детей.

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