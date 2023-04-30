В Завитинске 29 апреля машина на полной скорости вылетела с дороги и врезалась в каменный забор

Снимок с места аварии. Фото: skaner28

В Завитинске 29 апреля машина на полной скорости съехала с дороги, перелетела через кювет и врезалась в каменный забор. Пострадали люди. Выяснилось, что у водителя не было прав, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на УГИБДД по Амурской области.

В 10:40 в районе дома по улице Завитинская, 83 водитель 1985 года рождения сел за руль «Тойоты» без прав. Вместе с ним в авто сели пассажиры: 61-летний пенсионер, 42-летний и 39-летний товарищи. Все получили травмы, в том числе и амурчанин, который вел машину. Пострадавших отправили в больницу. Полиция разбирается, что произошло.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в аварии в Благовещенске пострадала 15-летняя девушка. В послеобеденное время на одном из перекрестков города столкнулись две машины, на место происшествия сразу выехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи/

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