Дождь, переходящий в мокрый снег обещают синоптики Амурской области 1 мая

Благовещенск. Фото: пресс-служба администрации города.

Ночью на севере Амурской области синоптики наблюдали облачность, на юге региона преимущественно без осадков. Ветер взял направление с северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составила 0…+5°С, по северу местами значения достигали -5°С. Об этом сообщает Амурский гидрометцентр. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Днем в области ожидается переменная облачность, северо-западу метеорологи обещюат местами небольшие и умеренные осадки – дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер в понедельник, 1 мая, западный и юго-западный, 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Температуры плюсовые: 15-20 градусов тепла, по северу 5-10 градусов со знаком плюс.

В областной столице малооблачно и без осадков. Ветер еще ночью взял направление с запада и юго-запада, скорость 2-7 метров в секунду, днем до 11 метров в секунду. Ночью температура воздуха составила +2…+4°С, в течение дня воздух прогреется до 20 градусов тепла.

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