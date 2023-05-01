«Поезд Победы» прибыл в Благовещенск

Ретропоезд. Фото: администрация Благовещенска.

Ретропоезд открыл череду праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Великой Победы. «Поезд Победы» прибыл в столицу Амурской области в понедельник, 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Жителей и гостей города, которые прибыли на мероприятие, приветствовал губернатор области Василий Орлов и мэр Благовещенска Олег Имамеев. Организаторам проекта они выразили благодарность и поздравили всех с наступающим Днем Победы. Кстати, о них – мероприятие проводится Забайкальской железной дорогой.

Благовещенцам тем временем показали выставку военной техники, интерактивную культурную программу и концерт. Всего в ретропоезде семь вагонов, в состав которых и входит экспозиция, а также платформа для проведения концертов.

– Мы должны быть достойны памяти своих предков. Тем более сейчас, когда нацизм вновь поднимает голову. Именно поэтому важны такие проекты как «Поезд победы». Именно они помогают помнить и гордиться нашими предками, все больше и горячее любить свою родину», – отметил глава города.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.