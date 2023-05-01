«Я больше так не буду»: житель Амурской области неудачно пошутил о «заминировании» жилого дома

Кинологи со служебными собаками и саперы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как часто после принятия алкоголя вас «тянет на подвиги»? Героя материала «Комсомольской правды – Благовещенск, например, горячительные напитки побудили неудачно пошутить о заминировании жилого дома. Теперь парень может лишиться заплатить немаленький штраф. Но обо всем по порядку.

В полицию Белогорска поступил звонок от неизвестного. Парень сообщил, что заложил бомбу в одном из жилых домов. Информацию, конечно же, оперативно проверили – ничего подобного не обнаружилось. После этого задержали и телефонного шутника. Им оказался местный житель. Парень во всем сразу же признался и рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда вдруг в голову пришла идея «пошутить».

– Вину признаю и раскаиваюсь, больше так делать не буду, – сказал хулиган.

И тем не менее, в полиции уточнили, что в отношении парня возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщение о готовящихся взрывах. Наказывается такое преступление штрафом в размере от 200 тысяч рублей.

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