В преддверии дачного сезона в Благовещенске открылась ярмарка рассады

Цветы и саженцы для своих огородов можно купить в Благовещенске на ярмарке рассады. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Благовещенске открылась ярмарка рассады. Жители и гости города смогут приобрести различные саженцы, цветы и семена до 30 июня, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Ярмарка развернулась на улице Тенистая 160 на парковке торгового центра «Флагман». Здесь можно купить рассаду овощей, цветочных растений, саженцы плодово-ягодных и декоративных деревьев, а также кустарников. То что нужно в преддверии дачного сезона.

Время работы торговой точки с восьми утра до восьми вечера. Это уже второй раз, когда в Благовещенске проводят такого рода мероприятие. В 2022 году местные жители очень хорошо оценили этот формат.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как студентка из Китая поделилась впечатлениями о продуктах рынка столицы Приамурья. Девушка оценила продукцию на прилавках и очень удивилась, как местные рубят мясо.

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