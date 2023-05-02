Волонтеры Благовещенска опубликовали кадры авто, в которое села исчезнувшая девушка

Девушка исчезла 28 апреля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Благовещенске ищут пропавшую 22-летнюю девушку, которая нуждается в медицинской помощи. Волонтерам удалось найти запись с видеокамер, на которой видно, как амурчанка садится в машину и уезжает в неизвестном направлении, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В это авто села пропавшая. Фото: принтскрин видео.

28 апреля Валентина ушла из дома, села в машину и так и не вернулась. Где она, до сих пор никто не знает. На девушке были зеленые штаны и куртка. Особые приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы. С собой может носить множество пакетов с вещами. Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей или владельце автомобиля, просят сообщить по номеру: 8-924-040-21-23.

Пропала Валентина Музыченко. Фото: ПСО "Амур".

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как волонтеры ПСО «Амур» нашли 9-летнего мальчика, который уехал из дома на велосипеде, но так и не вернулся в тот день к родным.

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