2 мая мэр Благовещенска подписал постановлении об окончании отопительного сезона

В скором времени в домах остынут батареи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Благовещенске отключат тепло в квартирах 3 мая. Во вторник, 2 мая данное постановление подписал мэр Олег Имамеев, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В скором времени в домах остынут батареи. Что касается детских садов, там тепло перестанут подавать по заявкам. Так как температурный фон не понижается, а погода радует амурчан теплом, переносить дату отключения отопления не стали. Ранее об этом уже говорил директор по теплоснабжению ООО «Амурские коммунальные системы» Сергей Хлебников. Он объяснил, что дата прекращения подачи тепла может зависеть от погоды.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Белогорске отключат тепло в домах уже 2 мая. Так что теперь подача тепла официально – все. Отопление больше не поступает в социальные объекты города. В администрации и других административных зданиях в целях экономии бюджетных средств подачи тепла нет с 24 апреля.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.