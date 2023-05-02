В больницы Приамурья привезли более 10 килограмм фальсифицированного сыра

Выяснилось, что в обороте сыра задействованы фантомные площадки из других регионов страны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 100 килограмм фальсифицированного сыра попали в лечебные учреждения Приамурья. Система «Меркурий» помогла выявить поставки неизвестного происхождения, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Специалисты областного управления Россельхознадзора выяснили, что в обороте сыра задействованы фантомные площадки из других регионов страны. Оттуда товар в объеме более 250 килограмм поступил в Приамурье. Здесь его получила компания, занимающаяся поставкой еды в больницы, в две из которых и отправились больше 100 килограмм ненастоящего сыра. При этом оснований подозревать подделку у организации не было.

– Выявленные Россельхознадзором факты свидетельствуют о фальсификации продукции на этапе ее изготовления, выпуске в оборот продукции неизвестного происхождения, что может создать угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан и является нарушением обязательных требований законодательства Российской Федерации, – объяснили в ведомстве.

Амурскому предпринимателю сообщили о находке, а также выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. После чего организация оформила возврат продукции поставщику для уничтожения. Также информационные письма о фальсифицированном сыре направили в сами лечебные учреждения и управления госзаказа области, который определяет поставщиков для нужд региона.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как специалисты Россельхознадзора из Приморья нашли в говяжьем мясе опасные бактерии.

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При этом в амурское управление Роспотребнадзора никаких обращений не поступало (подробнее)

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