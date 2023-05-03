Из-за репетиции праздника Дня Победы в центре Белогорска на время ограничат движение

Движение ограничат 3, 5 и 7 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центральной части Белогорска из-за мероприятий в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне временно ограничат движение 3, 5 и 7 мая. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города, подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как поделились в пресс-службе мэрии, с 7:00 перекроют подъезды к площади 30-летия Победы, до 13:00 движение ограничат по улице Кирова. Автобусы №1К, 1Д, 5, 11, 21, 22, 108 будут ездить от 1-й Вокзальной – Ленина – Красноармейской – Кирова, а также в обратном направлении по Кирова – Красноармейской – Ленина – Партизанской – 1-й Вокзальной.

Пассажирские перевозки по маршрутам № 4, 5, 5Д, 6, 7, 11, 12, 22, 113 будут осуществлять в обратном направлении с путепровода по Ленина – Партизанской – 1-й Вокзальной.

В пресс-службе администрации добавили, что из-за ограничений в центре города автобусы могут отклоняться от графика.

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