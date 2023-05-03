В селе Привольное Амурской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

К специалистам обратился местный индивидуальный предприниматель.

Специалисты ветеринарной лаборатории Амурской области зафиксировали случай птичьего гриппа. Заболевание обнаружили в селе Привольное Тамбовского округа, в населенном пункте объявили карантин, сейчас здесь проводится дезинфекция. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов, специалисты провели исследование после обращения местного индивидуального предпринимателя, который содержал 55 кур и 7 гусей. У птиц взяли пробы, а после в лаборатории выяснилось, что в их организме находится вирус гриппа.

В пресс-службе управления ветеринарии Амурской области добавили, что переносчиками гриппа чаще всего становятся дикие гуси и утки, у которых начался период миграции. В этом время жителям не стоит выпускать своих птиц за пределы подворий.

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