Снег с дождем и сильный ветер ворвутся в Приамурье

Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники ГУ МЧС России по Амурской области предупредили жителей и гостей региона об ухудшении погоды 3 мая. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказали специалисты Амурского центра гидрометеорологической службы, 3 мая восточный и юго-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На севере ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Спасатели предупреждают, что при ухудшении погоды могут возникнуть различные аварийные ситуации, связанные с нарушением работы объектов энергоснабжения и систем ЖКХ. Из-за сильного ветра есть риск возникновения природных возгораний. Напомним, что на территории Амурской области ввели противопожарный режим. Жителям запрещено жечь траву, разводить костры и посещать леса.

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