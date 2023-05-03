В Благовещенске реставрируют памятники перед празднованием Дня Победы

Работы проводятся на площади Победы.

В Благовещенске до конца этой рабочей недели перед празднованием Дня Победы восстановят памятники. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города, подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как поделились в мэрии, специалисты планируют заменить на площади Победы разбитые плитки постамента у памятника воинам-амурцам, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Подрядчик уже демонтировал испорченные фрагменты монумента, в течение двух дней установит новые.

Специалисты также обновили и другие памятники, например, труженикам тыла на той же площади Победы. Монумент помыли и покрасили, также завершены покрасочные работы на бронекатере.

В пресс-службе мэрии добавили, что косметический ремонт памятников проводится под контролем инспекции объектов культурного наследия Амурской области.

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