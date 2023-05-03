Региональный режим ЧС ввели в Амурской области из-за участившихся лесных пожаров

В минлесхозе напомнили о штрафах за нарушения противопожарной безопасности. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за высокого класса пожароопасности в лесах Приамурья в области ввели региональный режим ЧС. Распоряжение об этом подписал губернатор Василий Орлов, рассказали в пресс-службе министерства лесного хозяйства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как поделился заместитель председателя правительства – министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов, местные жители сжигают сухую траву на полях, из-за чего огонь распространяется на другие территории. Ситуацию с возгораниями ухудшает ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

– На данный момент лесные пожары возникли в Архаринском, Бурейском, Завитинском, Зейском, Ромненском, Шимановском округах, Свободненском, Мазановском, Магдагачинском районах. В Завитинском, Ромненском округах введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера.

В Завитинском округе лесное возгорание, которое возникло в десяти километрах от Восточной Нивы по вине местных, ликвидируют 67 парашютистов и десантников Амурской авиабазы и федерального резерва «Авиалесоохраны» из Свободного, 30 работников лесхозов, 11 добровольных пожарных. Работе специалистов мешает не только ветреная погода, но и рельеф – пламя тушат в болотистой местности с сухой травой.

В пресс-службе минлесхоза Амурской области напомнили, что за нарушения требований пожарной безопасности грозит штраф: жителям – 40-50 тысяч рублей, должностным лицам – 60-90 тысяч, юридическим лицам – от 600 тысяч до миллиона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На всей территории Амурской области ввели особый противопожарный режим

Для тушения природных пожаров подготовили почти 900 специалистов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.