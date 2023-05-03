Амурчан призвали отказаться от услуг перевозчиков-нелегалов

«Дорожный патруль» теперь контролирует нелегальные перевозки на дороге Благовещенск — Гомелевка. Фото: mintrans.amurobl.ru

Министр транспорта Приамурья Александр Зеленин призвал амурчан отказаться от услуг перевозчиков нелегалов. Чиновник считает, что в регионе большинство аварий со смертельным исходом происходит по вине частников, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Почему люди выбирают «нелегалов» нежели автобусы? Часто машины паркуются прямо на остановках, хотя это грубое нарушение закона. Согласно правилам, остановка и стоянка транспорта на остановках общественного транспорта ближе 15 метров запрещается, кроме посадки-высадки пассажиров.

– Контролировать водителей-нелегалов с прошлой недели помогает служба «Дорожный патруль». В маршрут зеленых брендированных автомобилей теперь входит и дорога Благовещенск — Гомелевка, где из-за нарушений правил часто происходят аварии с тяжелыми последствиями, – рассказали в пресс-службе минтранса.

Власти поселка Новобурейский попросили минтранс помочь в борьбе с частными перевозчиками. Техсостояние транспорта «теневиков» никто не контролирует, водители не проходят медосвидетельствование, в пути нарушаются ПДД. Чтобы обеспечить порядок на дорогах Бурейского округа, окружная администрация заключила соглашение с «Амурупрадором», который курирует работу «Дорожного патруля».

Также из-за «нелегалов» несут убытки официальные организации, им приходится сокращать рейсы.

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