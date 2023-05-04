В Благовещенске автомобиль протаранил магазин стройматериалов

Кадры с места аварии. Фото: принтскрин видео.

В Благовещенске вечером 3 мая автомобиль влетел в магазин стройматериалов на улице Мухина. От удара у здания разрушилась облицованная плитка, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Кадры с места ДТП тут же облетели социальные сети. У автомобиля смятый капот. Судя по всему, машина выезжала с парковки, пересекла тротуар, задела ограничительный знак и врезалась в стену магазина.

Водитель отделался легким испугом. В пресс-службе ГИБДД Благовещенска сообщили, что никто не пострадал. Возраст и стаж вождения амурчанина. Который был за рулем, не сообщается.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приамурье вечером 23 апреля на 117 километре участка трассы Благовещенск – Белогорск произошло ДТП, в котором женщину зажало железом разбитого авто. Авария собрала огромную пробку длиной в 11 километров.

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