На всей территории Приамурья введут запрет на продажу спиртных напитков

Ограничение по продаже спиртных напитков связано с массовыми мероприятиями. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По всей Амурской области введут запрет на продажу алкоголя. Данная мера буде установлена лишь на время. За два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дню Победы. Правила будут строго действовать на прилегающих территориях на расстоянии 700 метров, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Данный запрет на продажу спиртных напитков также вступит в силу и в дни школьных последних звонков, а также в День молодежи (24 июня).

В администрации края просят предпринимателей ознакомиться заранее с датами проведения данных праздников. Отметим, что Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам провести последние звонки 22–23 мая, а выпускные – 23–24 июня.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Амруской области на заседании регионального правительства губернатор Василий Орлов объявил, что для более эффективной борьбы с псевдобарами в многоэтажных домах нужны изменения в федеральном законодательстве. Начиная с 2019 года порядка 220 амурчан пожаловались на работу «пивнушек».

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