В Амурской области семьи участников СВО получат бесплатные путевки в детские лагеря

Около 400 детей смогут поехать в детский лагерь бесплатно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приамурье дети военнослужащих получат бесплатные путевки в лагеря в 2023 году. Губернатор Василий Орлов отметил, что данный вопрос находится на особом контроле, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Возмещение части родительской платы получат работающие амурчане, включая участников СВО. Данная помощь покроет 25% от средней стоимости путевки в загородные лагеря. Если же ребенок решит записаться в пришкольный лагерь, покрытие стоимости составит до 75%. Всего на эти цели из бюджета Амурской области направили больше 55 миллионов рублей.

В полном объеме компенсируют стоимость путевки ребятам с особенностями здоровья и детям из малообеспеченных семей. Кроме того, касательно сыновей и дочерей участников СВО их нуждаемость в возмещении расходов будет рассчитываться без учета уже получаемых выплат. Бесплатные путевки выделят и семьям погибших военнослужащих или получивших инвалидность первой группы.

Всего, по предварительным данным, стопроцентное покрытие стоимости путевки в этом году станет возможным для порядка 400 детей. Губернатор приказал, чтобы работа была индивидуально выстроена с каждой семьей.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Амурской области подготовили Современные тепловизионные прицелы и мультимедийные планшеты, усовершенствованное навесное оборудование для оружия для мотострелкового соединения Восточного военного округа. Посылку с техникой и различными необходимыми бойцам в зоне СВО вещами (например, нательным бельем) передали из поселка Екатеринославка.

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