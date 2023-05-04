Фотограф из Амурской области сделала одни из лучших работ в стране

Снимок победительницы. Фото: kult.amurblog.ru

Одна из известнейших фотографов в Амурской области Наталья Поспелова сделала одни из лучших снимков в стране. Профессионал выиграла в двух номинациях фотоконкурса «Северный взор 2023». Завоевать сразу два призовых места участнице региона удалось впервые в истории мероприятия, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

2 мая престижная международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России» завершила свою работу в Москве. В финал фотоконкурса отобрали девять работ амурчанки, они вошли в число 40 лучших снимков из 27 регионов России.

Работа фотографа из Амурской области. Фото: kult.amurblog.ru

Наталье удалось поймать в объектив лавных героев национальных праздников Бакалдын, День оленевода и охотника, которые отметили жители сел Усть-Нюкжа и Усть-Уркима в 2022 году, а также уникальную природу Командорских островов. В итоге фотограф из Благовещенска заняла первое место в номинациях «Сокровищница Севера» и «Северный колорит».

Танцы на реке. Фото: kult.amurblog.ru

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что одним из первых фотографов в Благовещенске была женщина. Это сейчас фотографиями никого не удивишь, а сам процесс их создания свелся для людей к нажатию нескольких кнопок. Если не вдаваться в подробности, конечно. Совершенно несравнимо с теми временами, когда в Благовещенске только-только открывались первые фотостудии, еще до революции.

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