Массивные глыбы льда с реки Амур вынесло на проезжую часть в Сквородинском округе

Фото: минтранс Амурской области

Дорога в Скороводинском округе Приамурья оказалась скована – и нет, не пробками, а глыбами льда. Это произошло из-за затора на реке Амур, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на министерство транспорта региона.

В ночь на четверг, 4 мая, вода вышла на пойму – начался ледовый затор. Массивные глыбы вынесло на проезжую часть 20 километра дороги Джалинда –Воскресеновка.

Участок от нетипичных сюрпризов уже почистили, это произошло ближе к полудню. К сожалению, это не единственный дорожный затор из-за природы. На 22 километре трассы Ларба – Усть – Уркима в Тындинском округе вода вышла на проезжую часть: в Приамурье начались весенние паводки. Ледоход наблюдается на реке Нюкжа.

Напомним, в области еще действует пожароопасный сезон и режим ЧС из-за высоких температур.

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