В Амурской области на рабочем месте внезапно скончался врач

Специальная комиссия Госинспекции труда в Амурской области проводит расследование несчастного случая. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Благовещенске врач-эксперт умер на работе. Женщина внезапно почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую, но специалисты не смогли ее спасти, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Несчастный случай произошел в АО «Страховая Компания «Согаз-Мед». Работодатель сообщил, что врач-эксперт качества медицинской помощи пришел утром на работу и внезапно почувствовал себя плохо.

Врачам скорой помощи не удалось помочь женщине. Специальная комиссия Госинспекции труда в Амурской области проводит расследование несчастного случая. По его результатам установят причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда, явившиеся причинами ЧП.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала про трагический случай на железнодорожном вокзале. В Приамурье поезд сбил насмерть пятерых железнодорожных рабочих.

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