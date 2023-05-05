В Амурской области на рабочем месте внезапно скончался врач

Специальная комиссия Госинспекции труда в Амурской области проводит расследование несчастного случая.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Благовещенске врач-эксперт умер на работе. Женщина внезапно почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую, но специалисты не смогли ее спасти, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».
Несчастный случай произошел в АО «Страховая Компания «Согаз-Мед». Работодатель сообщил, что врач-эксперт качества медицинской помощи пришел утром на работу и внезапно почувствовал себя плохо.
Врачам скорой помощи не удалось помочь женщине. Специальная комиссия Госинспекции труда в Амурской области проводит расследование несчастного случая. По его результатам установят причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда, явившиеся причинами ЧП.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала про трагический случай на железнодорожном вокзале. В Приамурье поезд сбил насмерть пятерых железнодорожных рабочих.
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