В Благовещенске мужчина потерял сознание за рулем автомобиля и устроил аварию

Авария произошла на Октябрьской. Фото: telegram-канал @dpskontrol_28rus

Серьезная авария произошла в Благовещенске в районе Октябрьской, 160/2. Есть не только пострадавший, но и один погибший. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Амурской области, по предварительной информации 48-летний мужчина за рулем Honda Airwave по неизвестным причинам потерял сознание. Из-за этого его автомобиль врезался в Ssang Yong Kyron II.

Среди пострадавших только один человек – пассажир легковушки. Водитель, по вине которого произошла авария, так и не пришел в сознание. Он скончался до приезда медработников скорой помощи.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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