В Благовещенске в преддверии 9 мая на концертных площадках появится огромная надувная каска

Надувная каска. Фото: okblag

Огромная надувная каска ко Дню Победы прибыла в столицу Амурской области. По заказу Общественно-культурного центра ее разместят на мероприятиях 9 мая, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

По словам организаторов, надувная фигура станет отличным оформлением площадок для празднования Дня Победы. На каске изображены символы победы – орден Великой Отечественной войны, георгиевская лента и красная звезда. Сама фигура высотой достигает почти три метра.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Благовещенске реставрируют памятники перед празднованием 9 мая. Как поделились в мэрии, специалисты планируют заменить на площади Победы разбитые плитки постамента у памятника воинам-амурцам, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Подрядчик уже демонтировал испорченные фрагменты монумента, в течение двух дней установит новые.

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