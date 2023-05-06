Временный запрет на использование дронов ввели в Приамурье накануне Дня Победы

Запрет действует с 6 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Амурской области запретили использовать дроны и квадрокоптеры с 6 по 9 мая. Постановление об этом подписал губернатор региона Василий Орлов, рассказали в пресс-службе местного правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как поделились в пресс-службе правительства, запрет на использование дронов и квадрокоптеров ввели, чтобы усилить охрану общественного порядка и безопасность во всех населенный пунктах Приамурья.

Напомним, что в Амурской области активно готовятся к проведению предстоящего Дня Победы. В Благовещенске приводят в порядок памятники, моют и обновляют краску на монументах. А по заказу Общественно-культурного центра в столице Приамурья 9 мая появится огромная надувная каска с изображением ордена Великой Отечественной войны, георгиевской лентой и красной звездой. Высота фигуры достигает почти три метра

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.