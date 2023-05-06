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НовостиОбщество6 мая 2023 6:20

В Приамурье в шести километрах от села спасатели потушили лесной пожар

По словам специалистов, возгорания возникают по вине людей
Павел САХАРОВСКИЙ
За прошедшие сутки спасатели потушили семь пожаров на площади 3598 гектаров.

За прошедшие сутки спасатели потушили семь пожаров на площади 3598 гектаров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В пресс-службе ГКУ Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили, что по данным на 6 мая в области зарегистрировано 16 лесных пожаров. Семь из них удалось локализовать на площади 11 850 гектар в Завитинском, Бурейском, Ромненском, Архаринском и Шимановском округах. Еще один пал разгорелся в 6 километрах от села Базисное, его ликвидировали. Пламя тушат 560 человек с помощью 100 единиц техники. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

За прошедшие сутки спасатели потушили семь пожаров на площади 3598 гектаров, на их ликвидацию отправили 700 человек и 135 единиц техники. Четыре самолета проводили авиапатрулирование в девяти муниципалитетах, три вертолета Ми-8 работали в Завитинском, Архаринском, Ромненском округах и Мазановском и Свободненском районах.

Как поделились в пресс-службе ведомства, основная причина лесных и природных возгораний – люди. Напомним, что в Амурской области ввели региональный режим ЧС из-за частых пожаров.

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