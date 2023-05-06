В Приамурье в шести километрах от села спасатели потушили лесной пожар

За прошедшие сутки спасатели потушили семь пожаров на площади 3598 гектаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пресс-службе ГКУ Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили, что по данным на 6 мая в области зарегистрировано 16 лесных пожаров. Семь из них удалось локализовать на площади 11 850 гектар в Завитинском, Бурейском, Ромненском, Архаринском и Шимановском округах. Еще один пал разгорелся в 6 километрах от села Базисное, его ликвидировали. Пламя тушат 560 человек с помощью 100 единиц техники. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

За прошедшие сутки спасатели потушили семь пожаров на площади 3598 гектаров, на их ликвидацию отправили 700 человек и 135 единиц техники. Четыре самолета проводили авиапатрулирование в девяти муниципалитетах, три вертолета Ми-8 работали в Завитинском, Архаринском, Ромненском округах и Мазановском и Свободненском районах.

Как поделились в пресс-службе ведомства, основная причина лесных и природных возгораний – люди. Напомним, что в Амурской области ввели региональный режим ЧС из-за частых пожаров.

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